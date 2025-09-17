«АвтоВАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

«АвтоВАЗ» может перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Интерфакс».

В таком формате предприятие будет работать на протяжении полугода с 29 сентября. Если ситуация на авторынке улучшится, режим сокращенной рабочей недели могут отменить. Такие планы обсуждались на общезаводской конференции работников «АвтоВАЗ» по итогам выполнения коллективного договора в I полугодии 2025 года.

Режим неполной рабочей планируется ввести «в целях сохранения рабочих мест и трудового коллектива, а также недопущения массового сокращения работников предприятия». Как заявил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев, концерн перейдет на режим четырехдневной рабочей недели на срок до 28 марта 2026 года.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» сократит инвестиции из-за падения спроса на автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
