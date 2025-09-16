Трамп продлил отсрочку по запрету TikTok в США до декабря

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении до 16 декабря отсрочки исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok. Документ опубликован Белым домом.

Согласно указу, минюсту предписано воздержаться от блокировки приложения и наложения штрафов, а провайдерам разъяснено, что ответственность за работу TikTok в этот период не наступает.

СМИ: В США рассматривают журналиста Карлсона как возможного инвестора в TikTok

Ранее конгресс обязал владельца соцсети ByteDance продать американский сегмент бизнеса или прекратить деятельность в США до 19 января 2025 года.

После вступления в должность Трамп несколько раз переносил крайний срок, последним из которых было 17 сентября, передает «Радиоточка НСН».

