Трамп продлил отсрочку по запрету TikTok в США до декабря
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении до 16 декабря отсрочки исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok. Документ опубликован Белым домом.
Согласно указу, минюсту предписано воздержаться от блокировки приложения и наложения штрафов, а провайдерам разъяснено, что ответственность за работу TikTok в этот период не наступает.
Ранее конгресс обязал владельца соцсети ByteDance продать американский сегмент бизнеса или прекратить деятельность в США до 19 января 2025 года.
После вступления в должность Трамп несколько раз переносил крайний срок, последним из которых было 17 сентября, передает «Радиоточка НСН».
