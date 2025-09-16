Трамп продлил отсрочку по запрету TikTok в США до декабря

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении до 16 декабря отсрочки исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok. Документ опубликован Белым домом.

Согласно указу, минюсту предписано воздержаться от блокировки приложения и наложения штрафов, а провайдерам разъяснено, что ответственность за работу TikTok в этот период не наступает.