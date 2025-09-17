СМИ: У вице-губернатора Свердловской области и его семьи процветает бизнес в Черногории

У вице-губернатора Свердловской области и его семьи процветает бизнес в Черногории, сообщает Telegram-канал Mash.

На его бывшую жену оформлен четырёхзвёздочный отель. Ирина Чемезова состоит в Союзе женщин России и официально числится бывшей супругой крупного чиновника. После развода женщина выставляла совместные фотографии с отдыха на Мальдивах. Помимо проекта в Тюмени («Локки Парк» с конюшней брата Максима, которого обвиняли в домогательствах), на Ирину записаны несколько фирм в Черногории. Одна из них — XANADU CLUB, которой принадлежит отель Xanadu в живописном Херцег-Нови на берегу Адриатического моря. Почта гостиницы зарегистрирована на номер Максима Чемезова. На также была оформлена ещё одна фирма — XANADU MONT.

С прошлого года у отеля появился новый управляющий — Елена Басулина из Донецка. В соцсетях с февраля 2022 она начала публиковать снимки с украинскими флагами. Семья Чемезовых заявила знакомым, что от заграничного бизнеса с уставным капиталом больше 1 миллиона евро они уже избавились. Однако, в начале июня 2025 года Ирина снова искала туда сотрудников.

По данным Генпрокуратуры, Олег Чемезов стал управлять «Корпорацией СТС» после того, как силовики задержали министра ЖКХ Николая Смирнова за коррупцию. Сами владельцы компании Артём Биков и Алексей Бобров давно обосновались в Австрии.

Также стало известно, что в отеле жены вице-губернатора Свердловской области проходили реабилитацию солдаты Вооруженных сил Украины, которых привозили из зоны боевых действий в Донбассе.

После начала спецоперации отелем стала управлять Анжелка Думнич, а с 2024 года — украинка Елена Басулина. Ранее Думнич рассказывала черногорскому СМИ о том, что получила крупный контракт от украинских госорганов на реабилитацию военнослужащих.

