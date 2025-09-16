Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сам явился в полицию

Окружной прокурор Юты Джеффри Грэй сообщил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, добровольно сдался полиции. По его словам, 11 сентября Робинсон пришел в офис шерифа вместе с матерью, другом и другими родственниками.

Прокурор отметил, что, по словам матери, в последнее время взгляды Робинсона резко изменились: он стал вступать в конфликты с отцом на политической почве, выражал симпатии к левой идеологи.

Винтовка убийцы Кирка оставалась заряженной тремя патронами

Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У активиста остались жена и двое детей.

Он известен как сторонник президента США Дональда Трампа и критик военной поддержки Украины. Кирк неоднократно заявлял, что Владимир Зеленский является препятствием к мирному урегулированию и «марионеткой ЦРУ», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
