Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сам явился в полицию

Окружной прокурор Юты Джеффри Грэй сообщил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, добровольно сдался полиции. По его словам, 11 сентября Робинсон пришел в офис шерифа вместе с матерью, другом и другими родственниками.

Прокурор отметил, что, по словам матери, в последнее время взгляды Робинсона резко изменились: он стал вступать в конфликты с отцом на политической почве, выражал симпатии к левой идеологи.