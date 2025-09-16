Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сам явился в полицию
Окружной прокурор Юты Джеффри Грэй сообщил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, добровольно сдался полиции. По его словам, 11 сентября Робинсон пришел в офис шерифа вместе с матерью, другом и другими родственниками.
Прокурор отметил, что, по словам матери, в последнее время взгляды Робинсона резко изменились: он стал вступать в конфликты с отцом на политической почве, выражал симпатии к левой идеологи.
Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У активиста остались жена и двое детей.
Он известен как сторонник президента США Дональда Трампа и критик военной поддержки Украины. Кирк неоднократно заявлял, что Владимир Зеленский является препятствием к мирному урегулированию и «марионеткой ЦРУ», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп продлил отсрочку по запрету TikTok в США до декабря
- В базу «Миротворца» внесли двухлетнюю девочку из России
- Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка сам явился в полицию
- Винтовка убийцы Кирка оставалась заряженной тремя патронами
- В Госдуме оценили слова Трампа о встрече Путина и Зеленского
- Психотерапевт объяснила, как у мужчин проявляется скрытая депрессия
- Хуситы заявили об ударах по Тель-Авиву и аэропорту Рамон
- Учителя не поверили, что им поможет созданный Минпросвещения совет
- «Меня так прёт!»: Невысыпающийся Олег Газманов рассказал, где черпает энергию
- Олег Газманов объяснил популярность старых песен у молодёжи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru