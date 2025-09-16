В Госдуме оценили слова Трампа о встрече Путина и Зеленского

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что возможная встреча президентов России и Украины должна быть «деловой и конструктивной». Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что ему, вероятно, придется лично присутствовать на переговорах из-за взаимной неприязни Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам Чепы, Киев не заинтересован в саммите, а Зеленскому не дают проявить инициативу. Депутат подчеркнул, что украинский лидер напрасно отказывается от поездки в Москву, поскольку все вопросы безопасности могли бы быть обеспечены.