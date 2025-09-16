В Госдуме оценили слова Трампа о встрече Путина и Зеленского
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что возможная встреча президентов России и Украины должна быть «деловой и конструктивной». Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что ему, вероятно, придется лично присутствовать на переговорах из-за взаимной неприязни Владимира Путина и Владимира Зеленского.
По словам Чепы, Киев не заинтересован в саммите, а Зеленскому не дают проявить инициативу. Депутат подчеркнул, что украинский лидер напрасно отказывается от поездки в Москву, поскольку все вопросы безопасности могли бы быть обеспечены.
Чепа добавил, что вывести Владимира Путина «из себя крайне сложно» благодаря его политическому опыту. При этом он раскритиковал поведение Зеленского, заявив, что тот позволяет себе несерьезное отношение к переговорам.
Парламентарий также отметил, что конфликт на Украине может завершиться уже в этом году, если Киев проявит готовность. По его словам, Москва изначально стремилась к урегулированию и предлагала варианты для предотвращения эскалации, передает «Радиоточка НСН».
