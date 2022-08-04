Медведев: У Столтенберга плохая память
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «плохая память». Так политик прокомментировал высказывание генсека альянса об украинском конфликте.
Ранее Столтенберг заявил, что происходящее на Украине стало для Европы «самым опасным моментом со времен Второй мировой войны», и НАТО пытается предотвратить переход этого конфликта «в большую войну» между Россией и альянсом. Кроме того, Столтенберг отметил, что нельзя допустить победы РФ в этом противостоянии.
«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
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