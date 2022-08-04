Медведев: У Столтенберга плохая память

Ранее Столтенберг заявил, что происходящее на Украине стало для Европы «самым опасным моментом со времен Второй мировой войны», и НАТО пытается предотвратить переход этого конфликта «в большую войну» между Россией и альянсом. Кроме того, Столтенберг отметил, что нельзя допустить победы РФ в этом противостоянии.

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

