Вице-премьер Козак назвал сроки подписания газового контракта России и Украины
Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил о подписании пятилетнего контакта на транзит российского газа через Украину до окончания 2019 года.
«Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до Нового года», — заявил Козак.
Политик также отметил, что стороны урегулировали обоюдные претензии, поэтому исков и судов не будет, отмечает URA.RU.
Козак обратил внимание, что Москва и Киев подписали совершенно новый документ. Однако, он не уточнил, какие объемы транзита российского газа предусмотрены в контракте.
«Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — цитирует РИА Новости вице-премьера.
Стало известно ранее, что РФ и Украина договорились о продлении соглашения о транзите газа, однако без подробностей. Переговоры прошли в Минске.
Напомним, предыдущий контракт был сроком на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что соглашение заключено на уровне властей, и до окончательного урегулирования ситуации еще далеко.
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