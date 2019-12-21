Вице-премьер Козак назвал сроки подписания газового контракта России и Украины

21 декабря 201911:57

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил о подписании пятилетнего контакта на транзит российского газа через Украину до окончания 2019 года.

«Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до Нового года», — заявил Козак.

Политик также отметил, что стороны урегулировали обоюдные претензии, поэтому исков и судов не будет, отмечает URA.RU.

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Козак обратил внимание, что Москва и Киев подписали совершенно новый документ. Однако, он не уточнил, какие объемы транзита российского газа предусмотрены в контракте.

«Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Стало известно ранее, что РФ и Украина договорились о продлении соглашения о транзите газа, однако без подробностей. Переговоры прошли в Минске.

Напомним, предыдущий контракт был сроком на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что соглашение заключено на уровне властей, и до окончательного урегулирования ситуации еще далеко.

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Фото: kremlin.ru
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