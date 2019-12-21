Вице-премьер Козак назвал сроки подписания газового контракта России и Украины

Козак обратил внимание, что Москва и Киев подписали совершенно новый документ. Однако, он не уточнил, какие объемы транзита российского газа предусмотрены в контракте.

«Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Стало известно ранее, что РФ и Украина договорились о продлении соглашения о транзите газа, однако без подробностей. Переговоры прошли в Минске.

Напомним, предыдущий контракт был сроком на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что соглашение заключено на уровне властей, и до окончательного урегулирования ситуации еще далеко.

