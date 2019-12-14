Желаемое за действительное. Аналитики о заявлениях Украины по газовому транзиту

Об окончании переговоров в Вене по вопросу транзита российского газа через территорию Украины написал в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Пост размещен в субботу, 14 декабря.

Глава «Нафтогаза» также сообщил, что конечные договоренности еще не достигнуты, отмечают Известия.

Одной из сложностей в урегулировании вопроса по транзиту российского газа является решение апелляционного суда округа Свеа (Швеция), который 27 ноября отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину, обязавшего российского монополиста выплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов. Руководство украинской компании заявило, что уже взыскало с российских партнеров долг.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН поставил под сомнение такую возможность, потому что «Газпром» имеет встречные претензии к «Нафтогазу».

«Газпром» предоставил данные, что он забронировал 2,6 млрд долларов на отдельном счету и готов их выплатить, но ждет окончательного решения шведских судов, куда он подавал жалобу на вердикт арбитража. Поэтому с «Газпрома» против его воли даже по правовым основаниям невозможно взыскать штраф. А сам он его выплатит только, если будет понятно, что никакого транзита с 1 января точно не будет. Так что это скорее укрепление переговорных позиций со стороны «Нафтогаза». Помимо претензий «Нафтогаза» и решения Стокгольмского арбитража на 2,6 млрд, у «Газпрома» тоже есть претензии к «Нафтогазу». Стороны это все обнуляют и подписывают транзитный договор на 2020 год. Либо они не договариваются, в этом случае «Газпром» может выплатить, и тогда транзита точно не будет», - предположил аналитик.