Желаемое за действительное. Аналитики о заявлениях Украины по газовому транзиту
Аналитики в эфире НСН оценили высказывания представителей Украины в рамках переговоров по транзиту российского газа.
Об окончании переговоров в Вене по вопросу транзита российского газа через территорию Украины написал в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Пост размещен в субботу, 14 декабря.
Глава «Нафтогаза» также сообщил, что конечные договоренности еще не достигнуты, отмечают Известия.
Одной из сложностей в урегулировании вопроса по транзиту российского газа является решение апелляционного суда округа Свеа (Швеция), который 27 ноября отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину, обязавшего российского монополиста выплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов. Руководство украинской компании заявило, что уже взыскало с российских партнеров долг.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН поставил под сомнение такую возможность, потому что «Газпром» имеет встречные претензии к «Нафтогазу».
«Газпром» предоставил данные, что он забронировал 2,6 млрд долларов на отдельном счету и готов их выплатить, но ждет окончательного решения шведских судов, куда он подавал жалобу на вердикт арбитража. Поэтому с «Газпрома» против его воли даже по правовым основаниям невозможно взыскать штраф. А сам он его выплатит только, если будет понятно, что никакого транзита с 1 января точно не будет. Так что это скорее укрепление переговорных позиций со стороны «Нафтогаза». Помимо претензий «Нафтогаза» и решения Стокгольмского арбитража на 2,6 млрд, у «Газпрома» тоже есть претензии к «Нафтогазу». Стороны это все обнуляют и подписывают транзитный договор на 2020 год. Либо они не договариваются, в этом случае «Газпром» может выплатить, и тогда транзита точно не будет», - предположил аналитик.
Параметры нового договора по поставкам газа еще сверяются — нюансы должны быть решены уже не на уровне президентов, а компаний и министерств энергетики стран, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН.
«"Газпром" предлагал скидки относительно того, что в принципе надо начинать поставлять газ напрямую, без посредников. Но если это увязать с компенсацией Стокгольмского решения, то там может быть более интересная конструкция — возобновляем поставки напрямую и решаем вопрос компенсации. Понимание этого вопроса, думаю, увидим, через неделю-две. Это краеугольный камень переговоров — компенсация и взаимные претензии. По остальным вопросам стороны близки к сходимости позиции», — полагает собеседник НСН.
«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский газовый гигант требовал взыскать с украинской стороны штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. При этом Киев потребовал компенсации за недопоставку транзитных объемов. В 2017 году суд обязал Киев выплатить России 2 млрд долларов, а с «Газпрома» взыскал 4,63 млрд долларов.
Действующий договор на транзит российского топлива в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. Стороны пытаются на взаимовыгодных условиях заключить новый контракт.
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