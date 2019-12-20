Эксперт: Точку в газовом вопросе ставить рано

Киев готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса о компенсации «Газпромом» трех миллиардов долларов, присужденных Стокгольмским арбитражем, сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Никакой контракт, из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах, не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрома"», — сказал он. По его словам, Киев готов подписать соглашение, «не решив старые проблемы». Коболев также уточнил, что украинская сторона предложила несколько вариантов контракта.

Глава «Нафтогаза» заявил, что подписание транзитного соглашения маловероятно из-за сроков, поэтому сейчас на переговорах обсуждают гибридный вариант, предложенный Киевом. При этом Коболев отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что соглашение заключено на уровне властей, и до окончательного урегулирования ситуации еще далеко.