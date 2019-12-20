Эксперт: Точку в газовом вопросе ставить рано
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН усомнился, что ситуация с транзитом газа через Украину решилась полностью за один день.
Киев готов подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного урегулирования вопроса о компенсации «Газпромом» трех миллиардов долларов, присужденных Стокгольмским арбитражем, сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.
«Никакой контракт, из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах, не ставит в зависимость от погашения долга "Газпрома"», — сказал он. По его словам, Киев готов подписать соглашение, «не решив старые проблемы». Коболев также уточнил, что украинская сторона предложила несколько вариантов контракта.
Глава «Нафтогаза» заявил, что подписание транзитного соглашения маловероятно из-за сроков, поэтому сейчас на переговорах обсуждают гибридный вариант, предложенный Киевом. При этом Коболев отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что соглашение заключено на уровне властей, и до окончательного урегулирования ситуации еще далеко.
«Я думаю, что рано говорить о том, что все решилось, и обо всем договорились. Точку ставить на этом пока еще рано. Я думаю, что договоренность пока что с руководством Украины на уровне президента. Несколько дней назад были сообщения о том, что вероятность соглашения по договору близка к нулю. За день прорыв вряд ли было возможно сделать. Стороны договорились пока на уровне правительства о некоем компромиссном решении. Есть, видимо, договоренность о скидках, и каждая сторона будет трактовать эту скидку по-своему. Украинская сторона будет настаивать на получении трех миллиардов долларов, вероятно, в рассрочку и в виде газа. А российская сторона может трактовать это как списание долга по Стокгольмскому арбитражу и как отказ от взаимных претензий», - объяснил он.
Действующее соглашение на поставку и транзит газа истекает в конце года. Москва и Киев проводят двусторонние встречи, а также переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии для заключения нового контракта.
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