РФ и Украина договорились о продолжении транзита газа

20 декабря 201921:35

Россия и Украина достигли окончательных договоренностей по вопросу транзита газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».

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По данным агентства, стороны подписали соответствующий протокол. Также Россия и Украина договорились об урегулировании взаимных требований. Встреча сторон проходит в Минске.

В российских СМИ сегодня появилась информация о том, что «Газпром» согласился выплатить Украине 3 млрд долларов. Напомним, ранее Москва настаивала на том, чтобы стороны отказались от взаимных финансовых претензий.

Предыдущий десятилетний контракт на транзит российского года через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

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