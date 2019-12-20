РФ и Украина договорились о продолжении транзита газа

По данным агентства, стороны подписали соответствующий протокол. Также Россия и Украина договорились об урегулировании взаимных требований. Встреча сторон проходит в Минске.

В российских СМИ сегодня появилась информация о том, что «Газпром» согласился выплатить Украине 3 млрд долларов. Напомним, ранее Москва настаивала на том, чтобы стороны отказались от взаимных финансовых претензий.

Предыдущий десятилетний контракт на транзит российского года через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

