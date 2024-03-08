Эрдоган подтвердил планы Турции провести переговоры между РФ и Украиной
Турция готова провести мирные переговоры между Россией и Украиной, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Эрдоган выразил сожаление, что дипломатические усилия Турции в 2022 году не принесли результатов. Политик вновь призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров.
«Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия», - сказал Эрдоган на встрече, трансляцию которой вели турецкие телеканалы.
Ранее президент Турции сообщил о готовности провести мирный саммит в Стамбуле. При этом он напомнил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины, отмечает «Радиоточка НСН».
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