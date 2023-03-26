СМИ: ВСУ теряют до 200 военнослужащих в сутки в боях за Артемовск

По данным издания, внушительные потери украинских военных могут вынудить Киев отдать приказ об отступлении из города. ВСУ придется выбирать – удерживать Артемовск любой ценой или отойти в Славянск и Краматорск.

В этих населенных пунктах уже соорудили укрепленные позиции, чтобы сдерживать продвижение Вооруженных сил РФ.

Ранее эксперты в статье для издания Foreign Affairs выразили мнение о том, что Украина готовится к весеннему наступлению, однако людские и материальные потери могут ограничить ее «успех».

