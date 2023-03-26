СМИ: ВСУ теряют до 200 военнослужащих в сутки в боях за Артемовск
Вооруженные сиилы Украины (ВСУ) несут потери в живой силе в боях за Артемовск (Бахмут) - до 200 военных в сутки. Об этом пишет британская газета Sunday Times.
По данным издания, внушительные потери украинских военных могут вынудить Киев отдать приказ об отступлении из города. ВСУ придется выбирать – удерживать Артемовск любой ценой или отойти в Славянск и Краматорск.
В этих населенных пунктах уже соорудили укрепленные позиции, чтобы сдерживать продвижение Вооруженных сил РФ.
Ранее эксперты в статье для издания Foreign Affairs выразили мнение о том, что Украина готовится к весеннему наступлению, однако людские и материальные потери могут ограничить ее «успех».
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