СМИ: ВСУ теряют до 200 военнослужащих в сутки в боях за Артемовск

Вооруженные сиилы Украины (ВСУ) несут потери в живой силе в боях за Артемовск (Бахмут) - до 200 военных в сутки. Об этом пишет британская газета Sunday Times.

Западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ

По данным издания, внушительные потери украинских военных могут вынудить Киев отдать приказ об отступлении из города. ВСУ придется выбирать – удерживать Артемовск любой ценой или отойти в Славянск и Краматорск.

В этих населенных пунктах уже соорудили укрепленные позиции, чтобы сдерживать продвижение Вооруженных сил РФ.

Ранее эксперты в статье для издания Foreign Affairs выразили мнение о том, что Украина готовится к весеннему наступлению, однако людские и материальные потери могут ограничить ее «успех».

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ФОТО: скриншот видео
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