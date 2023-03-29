Командир «Ахмата»: Контрнаступление ВСУ станет последним заходом для Украины

Возможное контрнаступление украинской армии окажется для Киева последним, считает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом военный заявил в эфире «Соловьев Live».

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По словам Алаудинова, подобные действия станут «последним заходом для Украины».

«Потому что больше живой силы у этого государства уже нету», — отметил командир «Ахмата».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске международное сообщество и население начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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