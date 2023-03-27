Марочко заявил о тяжелой ситуации для Киева в Артемовске

Как отметил офицер, украинское командование перебрасывает под Артемовск элитные подразделения. Подготовленных военных используют на этом участке в качестве обычной пехоты.

«Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку», — подчеркнул Марочко.

Ранее офицер заявил о серьезных потерях ВСУ под Артемовском: за неделю противник потерял до 4,5 тысяч человек погибшими и ранеными.

