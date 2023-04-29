«Наркоманские бредни»: Медведев отреагировал на заявления Зеленского по Крыму

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского касательно начала контрнаступления ВСУ и захвата Крыма.

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Накануне Зеленский в интервью Yle подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. Он убежден, что Украина «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль».

«Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества. Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Всё это вместе», - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев заявил, что поглощение Польшей части Украины выгодно России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:КрымСпецоперацияВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев

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