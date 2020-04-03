Весенний губернаторопад: Политологи о причинах отставок глав трёх регионов

Примечательно, что Орлов и Гапликов объявили об уходе практически одновременно с выступлением Владимира Путина, объявлявшего россиянам о продлении нерабочего периода в рамках борьбы с коронавирусом. Появились версии, что эти события взаимосвязаны. Но политологи уверены, что причины в каждом случае свои.

«Мусор убил Орлова», - написал в своем телеграм-канале политтехнолог Марат Баширов. Речь идёт об истории со строительством мусорного полигона у станции Шиес, которое вызвало акции протеста в Архангельской области. Об этом упомянул и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя в эфире НСН отставку Орлова.

«Он довольно слабо себя проявил в ходе этих информационных войн. Все эксперты в один голос списывали его со счетов, говорили, что, скорее всего, он уйдёт ещё до выборов, которые намечены на 13 сентября этого года. Поэтому ничего неожиданного в отставке Орлова не было, кроме того он несколько раз оказывался в центре скандалов связанных с не очень удачным комментированием тех или иных инициатив граждан. Это тоже вызывало дополнительный негатив», - считает Чеснаков.

Руководить Архангельской областью теперь будет глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. По данным источников РБК, его назначили в регион с прицелом на объединение этих двух субъектов в один.

Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе НСН предположил, что отставка губернатора из-за коронавируса сейчас была бы возможна только в случае полного провала. Вероятно, это как раз случай Гапликова в Коми, говорит гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Там врач Эжвинской больницы в Сыктывкаре заразил коронавирусом 50 пациентов, и регион шел на четвёртое место в России по количеству случаев заражения.

«Из-за этого губернаторов, конечно, не увольняют. Но я думаю, что об этом было доложено руководству страны, и после этого началось расследование, как власти там действуют. И видимо, это расследование показало, что власти там действуют неадекватно по угрозам, и видимо после этого было принято решение об увольнении», - предположил Марков в эфире НСН.

Что касается Илюхина, то претензий к нему из-за коронавируса быть не должно, считают в ЗакСобрании края. На Камчатке пока нет ни одного случая заражения. Официальная причина увольнения — переход на новую должность.

