Политологи не связывают отставку губернатора Архангельской области с коронавирусом

2 апреля стало известно, что Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Он поблагодарил всех, с кем работал, жителей Архангельской области и тех, кто дал ему возможность восемь лет возглавлять регион.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН рассказал, что послужило истинной причиной отставки Игоря Орлова.

«Губернатор Архангельской области последний год оказывался на передовой скандалов и различных информационных всплесков, связанных с размещением в регионе полигона мусорных отходов Шиес и он довольно слабо себя проявил в ходе этих информационных войн. Все эксперты в один голос списывали его со счетов, говорили, что, скорее всего, он уйдёт ещё до выборов, которые намечены на 13 сентября этого года. Поэтому ничего неожиданного в отставке Орлова не было, кроме того он несколько раз оказывался в центре скандалов связанных с не очень удачным комментированием тех или иных инициатив граждан. Это тоже вызывало дополнительный негатив. Федеральная власть сейчас не хочет, чтобы региональные руководители вели себя грубо по отношению к гражданам и скорее настроена на то, чтобы главы регионов прислушивались к людям и пытались разговаривать с ними, исполняя роль позитивных психотерапевтов», - объяснил эксперт.