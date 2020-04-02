Политологи не связывают отставку губернатора Архангельской области с коронавирусом
По оценкам экспертов, отставка Игоря Орлова не связана с пандемией коронавируса и относится скорее к скандалу вокруг мусорного полигона Шиес.
2 апреля стало известно, что Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Он поблагодарил всех, с кем работал, жителей Архангельской области и тех, кто дал ему возможность восемь лет возглавлять регион.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН рассказал, что послужило истинной причиной отставки Игоря Орлова.
«Губернатор Архангельской области последний год оказывался на передовой скандалов и различных информационных всплесков, связанных с размещением в регионе полигона мусорных отходов Шиес и он довольно слабо себя проявил в ходе этих информационных войн. Все эксперты в один голос списывали его со счетов, говорили, что, скорее всего, он уйдёт ещё до выборов, которые намечены на 13 сентября этого года. Поэтому ничего неожиданного в отставке Орлова не было, кроме того он несколько раз оказывался в центре скандалов связанных с не очень удачным комментированием тех или иных инициатив граждан. Это тоже вызывало дополнительный негатив. Федеральная власть сейчас не хочет, чтобы региональные руководители вели себя грубо по отношению к гражданам и скорее настроена на то, чтобы главы регионов прислушивались к людям и пытались разговаривать с ними, исполняя роль позитивных психотерапевтов», - объяснил эксперт.
Оценил возможность отставки Игоря Орлова в связи с проблемами, связанными с коронавирусной пандемией, генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
«Губернаторов обязательно будут оценивать по ситуации с коронавирусом. Но Орлова снять из-за пандемии не могли, только если он совершил что-то фантастическое. Потому что коней на переправе не меняют, ведь любой человек, который сейчас придёт возглавлять регион, какое-то время будет вынужден входить в дело. А коронавирус это вопрос дней или даже часов. Продлиться он может долго, но решаться должен быстро. Поэтому смена людей контрпродуктивна, кроме случаев полного провала, а про полный провал в Архангельской области я не слышал»,- оценил ситуацию политолог.
Владимир Путин 2 апреля своим указом назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области. Документ опубликован на сайте Кремля.
Также стало известно, что в отставку уходит и глава республики Коми Сергей Гапликов.
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