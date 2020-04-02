Отставку главы Коми объяснили неэффективной борьбой с COVID - 19

«Я думаю, что связь с пандемией есть. Насколько я понимаю, причиной послужило то, что у одного из врачей больницы Сыктывкара приехали дети из-за границы, а он не перешел на карантин и заболел. Из-за этого губернаторов, конечно, не увольняют. Но я думаю, что об этом было доложено руководству страны, и после этого началось расследование, как власти там действуют. И видимо, это расследование показало, что власти там действуют неадекватно по угрозам, и видимо после этого было принято решение об увольнении. Одно дело, если власти все сделали хорошо, а врач по собственному полнейшему разгильдяйству заразил 53 больных в больнице, но скорее всего, проверка показала, что власти недостаточные меры предприняли», - отметил он.

Инфицированный COVID – 19 врач Эжвинской больницы города Сыктывкар заразил 50 пациентов. Согласно сообщениям СМИ, сотрудник медучреждения мог заболеть от своих детей, которые в марте прибыли из-за границы. Официальных комментариев от республиканского Минздрава не поступало. Известно, что все заразившиеся коронавирусом люди находятся в режиме строжайшего карантина, очаг локализован. На данный момент у 54 жителей Коми выявлен COVID – 19, им оказывается необходимая медицинская помощь.

