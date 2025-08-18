Автомобилисты возмутились стоимостью «блатных» номеров в России
Россияне отдают деньги теневому сектору за красивые цифры и буквы, хотя могли бы платить за них государству, заявил НСН Антон Шапарин.
«Блатные» номера пользуются огромным спросом у россиян, но МВД не хочет урегулировать ситуацию, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с НСН.
Автомобильные номера с буквами “АУЕ” и “ВОР” хотят изъять из оборота, а владельцев таких комбинаций могут заставить перерегистрировать машину. Обращение направил в МВД вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В документе говорится, что такие номера пропагандируют движение “АУЕ”, признанное в РФ экстремистским. Шапарин отметил, что за такие знаки лучше было бы собирать налог в пользу государства.
«То, что аббревиатуры “ХАМ”, “ВОР” и так далее пользуются устойчивым спросом, меня лично угнетает. Мне кажется, что такого на наших дорогах быть не должно, но вот факт остается. Более того, люди готовы платить огромные деньги за них. Например, номер “В 555 ОР 50” будет стоить пять миллионов рублей. Мы просили государство начать продавать регистрационные знаки и аббревиатуры с той целью, чтобы эти деньги шли не к теневым деятелям, которые монополизировали эту сферу и зарабатывают на ней многие миллиарды рублей ежегодно, а в бюджет страны. К сожалению, Министерство внутренних дел отказалось это делать по причине того, что у нас сейчас ведется специальная военная операция. Мы получили такой ответ, но я не знаю, где здесь связь. Люди охотно покупают номера с тремя буквами “ВОР” или “АУЕ”, но государство полностью проскакивает мимо этих денег», — подчеркнул он.
Ранее Шапарин рассказал НСН, как не стать жертвой автоподставы на дороге.
