«Блатные» номера пользуются огромным спросом у россиян, но МВД не хочет урегулировать ситуацию, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с НСН.

Автомобильные номера с буквами “АУЕ” и “ВОР” хотят изъять из оборота, а владельцев таких комбинаций могут заставить перерегистрировать машину. Обращение направил в МВД вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В документе говорится, что такие номера пропагандируют движение “АУЕ”, признанное в РФ экстремистским. Шапарин отметил, что за такие знаки лучше было бы собирать налог в пользу государства.