Центральная Азия является перспективным рынком для российских онлайн-кинотеатров, но им придется активно бороться с пиратством, рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в разговоре с НСН.

Холдинг МТС Медиа сообщил о том, что онлайн-кинотеатр KION начинает работу на рынке Кыргызстана. Эксперт отметил, что это логичный шаг, но компании будут активно мешать пираты.