Новости за ночь: Губернатор Камчатки Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин покидает свой пост, который занимал с 2011 года. Как сообщается на сайте краевого правительства, глава региона подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента России. Причина — переход на новую должность.
По мнению спикера Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Раенко, уход Илюхина не связан с проблемой коронавируса, передает «Интерфакс». К слову, в регионе нет ни одного случая заражения.
Как напоминает Ura.ru, накануне в отставку подали глава республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
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