Новости за ночь: Губернатор Камчатки Илюхин подал в отставку

По мнению спикера Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Раенко, уход Илюхина не связан с проблемой коронавируса, передает «Интерфакс». К слову, в регионе нет ни одного случая заражения.

Как напоминает Ura.ru, накануне в отставку подали глава республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

