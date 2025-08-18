СМИ раскрыли состав украинской делегации на встрече Зеленского и Трампа
Украинские СМИ сообщили состав делегации, которая сопровождает Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По данным телеканала «Общественное», в нее вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, секретарь СНБО Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Переговоры проходят в Белом доме в понедельник. Помимо встречи Трампа и Зеленского, в американской столице запланированы консультации с лидерами стран ЕС.
Американский президент ранее допустил возможность трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если нынешние дискуссии будут успешными, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru