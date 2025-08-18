СМИ: Украина готова признать фактический контроль России над новыми регионами
Украина допускает возможность признания фактического контроля России над новыми территориями, однако отказывается оформлять это юридически. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников.
Издание уточняет, что Киев не готов идти на де-юре признание, ограничиваясь лишь констатацией фактической ситуации.
В преддверии встречи президентов США и России в Анкоридже, Владимир Зеленский заявлял, что не допустит территориальных уступок, ссылаясь на нормы украинской конституции. Позднее он подчеркнул, что украинские войска не покинут подконтрольную им часть Донбасса.
Накануне Зеленский отметил, что обсуждать территориальный вопрос он готов только в формате трехсторонних переговоров с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, передает
