СМИ: Украина готова признать фактический контроль России над новыми регионами

Украина допускает возможность признания фактического контроля России над новыми территориями, однако отказывается оформлять это юридически. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников.

Издание уточняет, что Киев не готов идти на де-юре признание, ограничиваясь лишь констатацией фактической ситуации.