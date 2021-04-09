«Воевать до последнего украинца». В ЛНР рассказали о целях США в Донбассе

Марочко указал, что вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают территорию Донбасса. По его словам, как только Вашингтон даст команду атаковать, ВСУ выполнит приказ.

«Сейчас ситуация в Донбассе остается стабильно напряженной. Вооруженные формирования Украины на регулярной основе обстреливают территорию Донбасса, все это говорит о том, что ни о каком перемирии не может уже идти речи. Войска Украины пойдут в бой ровно тогда, когда им прикажет Вашингтон. Будут они готовы или нет, никого это не интересует. Америка будет воевать на Украине до последнего украинца», - заявил он.

Представитель ЛНР добавил, что в отличие от украинских военных, действующих по указке Запада, они готовы защищать свой дом и своих родственников.