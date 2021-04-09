«Воевать до последнего украинца». В ЛНР рассказали о целях США в Донбассе
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что войска Украины пойдут в бой ровно тогда, когда им прикажет Вашингтон.
Делегация США посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что прибытие американских военных на линию соприкосновения было ожидаемым.
«То, что американские военные специалисты приехали лично в Донбасс, это абсолютно закономерно. США еще с начала госпереворота, который они организовали в 2014 году, контролируют вооруженные формирования Украины и являются даже не кураторами, а полноценными хозяевами на Украине. Судя по публикациям украинских СМИ и данным, поступающим к нам по линии разведки, американские специалисты и ВСУ совместно патрулируют район Донбасс. Если Зеленский выдал фотографию, сделанную недалеко от Авдеевки, значит, недалеко от него находятся и его кураторы», - отметил он.
Марочко указал, что вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают территорию Донбасса. По его словам, как только Вашингтон даст команду атаковать, ВСУ выполнит приказ.
«Сейчас ситуация в Донбассе остается стабильно напряженной. Вооруженные формирования Украины на регулярной основе обстреливают территорию Донбасса, все это говорит о том, что ни о каком перемирии не может уже идти речи. Войска Украины пойдут в бой ровно тогда, когда им прикажет Вашингтон. Будут они готовы или нет, никого это не интересует. Америка будет воевать на Украине до последнего украинца», - заявил он.
Представитель ЛНР добавил, что в отличие от украинских военных, действующих по указке Запада, они готовы защищать свой дом и своих родственников.
«Настроение в рядах народной милиции ЛНР и ДНР приподнятое. Сейчас им позволили уже полноценно отвечать на те противоправные действия, которые совершают киевские власти. Наш боевой дух на высочайшем уровне, все наши бойцы готовы защищать своих родных и близких. Им отступать некуда, позади у них их семьи, родственники дети, матери. А вот Украина пришла на Донбасс и терять жизнь по указке каких-то западных хозяев у них особой мотивации нет», - подытожил Марочко.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс, где посетил позиции войск страны на линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими. Позже он сделал селфи на фоне ржавых брусьев и предложил отправить на передовую чиновников, чтобы солдаты ощущали поддержку власти.
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