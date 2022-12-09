«Верный слуга США»: Шольц вновь попал под удар из-за позиции по России

Канцлер Германии Олаф Шольц получил очередную порцию критики от своих соотечественников. На этот раз читатели немецкого издания Focus Online усомнились в его умственных способностях, камнем преткновения снова стала Россия.

Немецкое издание опубликовало материал, в котором журналисты провели сравнение позиций президента Франции и канцлера Германии по украинскому конфликту.

Так, обозреватель Ульрих Райц отмечает, что Макрон якобы попал в ловушку Путина и настаивает на гарантиях безопасности для России, при этом Шольц «оказался умнее» и убежден, что гарантии нужны именно Украине.

Читателей издания возмутила такая позиция, поэтому они не стали сдерживать слов в комментариях.

«Макрон мыслит свободно и рационально, а Шольц – всего лишь верный слуга США», - написал один из них.

«Шольц... делает самое глупое, что можно сделать, без России в Европе нет безопасности», - согласился с ним другой пользователь.