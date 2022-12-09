«Верный слуга США»: Шольц вновь попал под удар из-за позиции по России
Население Германии недовольно непоследовательной политикой канцлера, политологи оценивают вероятность госпереворота в стране. Поляки, пользуясь случаем, предлагают «дружбу».
Канцлер Германии Олаф Шольц получил очередную порцию критики от своих соотечественников. На этот раз читатели немецкого издания Focus Online усомнились в его умственных способностях, камнем преткновения снова стала Россия.
Немецкое издание опубликовало материал, в котором журналисты провели сравнение позиций президента Франции и канцлера Германии по украинскому конфликту.
Так, обозреватель Ульрих Райц отмечает, что Макрон якобы попал в ловушку Путина и настаивает на гарантиях безопасности для России, при этом Шольц «оказался умнее» и убежден, что гарантии нужны именно Украине.
Читателей издания возмутила такая позиция, поэтому они не стали сдерживать слов в комментариях.
«Макрон мыслит свободно и рационально, а Шольц – всего лишь верный слуга США», - написал один из них.
«Шольц... делает самое глупое, что можно сделать, без России в Европе нет безопасности», - согласился с ним другой пользователь.
Читатели сошлись во мнении, что Макрон прав, а «обеспечить безопасность в Европе мешают только люди, которые любят воевать и хотят продолжать вести войну».
Обстановка в Германии продолжает накаляться на фоне экономической нестабильности, политологи предрекали Шольцу проблемы еще осенью, когда население задалось вопросом о необходимости предоставления помощи Украине.
Накануне Генпрокуратура Германии и вовсе сообщила о предотвращении госпереворота в стране. Утром в среду в Германии задержали 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации по подозрению в подготовке к штурму бундестага с целью государственного переворота. Среди них оказалась и россиянка.
На этом фоне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «заговорщики» правы в том, что Германия не обладает полным суверенитетом на своей территории.
«Слышали? В Германии типа правые заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы. Правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле», - написал он в Telegram-канале.
Медведев также выказался о намеках на связь с Россией.
«Естественно, намекают на связь с русскими. А как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас», - заметил он.
При этом Олаф Шольц позже заявил, что операция правоохранительных органов Германии по делу о попытке государственного переворота говорит о том, что ФРГ – защищенная страна.
Со своей стороны, немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что в Германии нет силы, способной устроить революцию. По его словам, в этом смысле Шольцу ничего не грозит.
«Ультраправые в стране есть, но они не являются доминирующей силой, есть правый терроризм, есть левый, анархизм, но, чтобы со стороны этих сил представить переворот или революцию, мне в голову не приходило. На востоке Германии есть недовольства, но они не доходят до протестов, чтобы люди планировали свержение режима»», - объяснил Рар.
Подливает масла в немецкий огонь Польша, которая периодически на разных уровнях выдвигает к Германии свои требования. На этот раз польский аналитик Квятковская потребовала от Германии всего лишь сотрудничества и пересмотра позиции по Украине.
По ее мнению, конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, Германия для сохранения своего лидирующего положения в Европе должна добиваться тесного союза с Польшей.
Квятковская также считает, что для начала Берлину следует «досконально отчитаться» по своей политике в отношении России и поставить Киеву тяжелое вооружение, а не «с нетерпением ждать» нормализации отношении с Москвой.
До этого польские власти требовали от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны. Варшава оценила урон в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
По его словам, такая сумма является полностью подъемной для Германии. Однако Качиньский не исключил, что в дальнейшем она может вырасти.
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