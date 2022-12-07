Немецкий политолог назвал попытку «госпереворота» в Германии карнавалом
В Германии нет революционных настроений, потому Шольцу ничего не грозит, сказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Генпрокуратура Германии сообщила о задержании 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации и проведении обысков в 11 федеральных землях в отношении в общей сложности 52 подозреваемых. Они готовили государственный переворот в стране. Позднее генпрокурор Германии Петер Франк заявил, что подозреваемые хотели в том числе создать новую армию. Рар считает, что в Германии нет силы, способной устроить революцию.
«Все произошедшее дико для меня и напоминает скорее какой-то карнавал, нежели «Оранжевую революцию». Нужно подождать. Для меня было непредставимо, что в Германии могут какие-то военные в отставке планировать государственный переворот. Ультраправые в стране есть, но они не являются доминирующей силой, есть правый терроризм, есть левый, анархизм, но, чтобы со стороны этих сил представить переворот или революцию, мне в голову не приходило», - сказал Рар.
Собеседник НСН отметил, что пока рано делать выводы, потому что информация появляется постепенно. При этом Шольцу ничего не грозит.
«Шольцу ничего не грозит. Революционных настроений в Германии нет Большинство людей на западе поддерживают зеленую либеральную идеологию, пока много денег, чтобы затыкать появляющиеся дыры. На востоке Германии есть недовольства, но они не доходят до протестов, чтобы люди планировали свержение режима», - отметил Рар.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что происходящее в Германии является внутренним делом страны.
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