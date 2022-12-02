Шольц выразил надежду на возврат к «мирному порядку» с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией. Об этом политик заявил во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности, сообщает The Times.

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Журналисты назвали заявление главы немецкого правительства «самым откровенным на сегодня». Шольц отметил, что существует «готовность» к диалогу с Москвой по вопросам контроля вооружений и размещения ракет. Канцлер призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе».

«Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Россия тоже проявит готовность вернуться к такому мирному порядку», — подчеркнул Шольц.

В начале ноября канцлер ФРГ написал в Twitter, что действия президента России Владимира Путина «ставят под вопрос глобальный мировой порядок». Шольц призвал Китай «оказать влияние» на Москву, чтобы противостоять РФ в украинском вопросе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГерманияШольц
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