Шольц выразил надежду на возврат к «мирному порядку» с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией. Об этом политик заявил во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности, сообщает The Times.
Журналисты назвали заявление главы немецкого правительства «самым откровенным на сегодня». Шольц отметил, что существует «готовность» к диалогу с Москвой по вопросам контроля вооружений и размещения ракет. Канцлер призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе».
«Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Россия тоже проявит готовность вернуться к такому мирному порядку», — подчеркнул Шольц.
В начале ноября канцлер ФРГ написал в Twitter, что действия президента России Владимира Путина «ставят под вопрос глобальный мировой порядок». Шольц призвал Китай «оказать влияние» на Москву, чтобы противостоять РФ в украинском вопросе.
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