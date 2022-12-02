Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины

В сообщении говорится, что российский лидер подробно разъяснил принципиальные подходы Москвы к проведению специальной военной операции, а также обратил внимание на деструктивную линию западных стран, в том числе ФРГ, «накачиваюющих киевский режим вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных».

Путин указал, что всесторонняя поддержка Украины позволяет Киеву отказываться от каких-либо переговоров и призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий.

«Было отмечено, что российские Вооружённые силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост», - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Шольц обсудили диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», реализацию «зерновой сделки».

Ранее Шольц заявил, что Россия, начав спецоперацию на Украине, пошла «крестовым походом» против Запада и либеральной демократии, сообщает RT.

