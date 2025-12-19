Европа уже украла у России доходы по процентам с замороженных активов, но рано или поздно Москва вернет себе свои деньги в полном объеме, рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.



Евросоюз отказался использовать замороженные средства России для финансирования Украины. Вместо этого страны ЕС выдадут Украине беспроцентный кредит (0%) на 90 млрд евро в 2026-2027 году за счёт собственного бюджета. Такое решение было принято на саммите стран-членов Евросоюза. Ванин указал на то, что Европа уже обокрала Россию.