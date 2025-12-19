«Вернем на 100%»: Почему Европе не удастся забрать российские активы себе

Россия сможет оспорить любую конфискацию своих активов в суде, заявил НСН Валерий Ванин.

Европа уже украла у России доходы по процентам с замороженных активов, но рано или поздно Москва вернет себе свои деньги в полном объеме, рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.

Евросоюз отказался использовать замороженные средства России для финансирования Украины. Вместо этого страны ЕС выдадут Украине беспроцентный кредит (0%) на 90 млрд евро в 2026-2027 году за счёт собственного бюджета. Такое решение было принято на саммите стран-членов Евросоюза. Ванин указал на то, что Европа уже обокрала Россию.

Потерянные деньги: ЕС побоялся конфисковать замороженные российские активы
«В судах можно оспорить возврат с вероятностью в 100%. Все потому, что часть средств уже похищена, а именно проценты от активов, которые тоже являются собственностью Российской Федерации. А что касается заморозки, то она тоже нанесла ущерб России. Однако оспорить это можно будет только тогда, когда нам вернут право защищать свои интересы за рубежом, а его пока нет. Внутри России такие судебные решения могут и должны быть вынесены. Я уже много лет выступаю за то, что необходимо оспаривать эти решения в отношении российской суверенной собственности. Другие государства такие иски подавали и выигрывали», — отметил он.

Ранее Ванин объяснил НСН, как заставить Европу вернуть деньги Центробанку.

