«Вернем на 100%»: Почему Европе не удастся забрать российские активы себе
Россия сможет оспорить любую конфискацию своих активов в суде, заявил НСН Валерий Ванин.
Европа уже украла у России доходы по процентам с замороженных активов, но рано или поздно Москва вернет себе свои деньги в полном объеме, рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.
Евросоюз отказался использовать замороженные средства России для финансирования Украины. Вместо этого страны ЕС выдадут Украине беспроцентный кредит (0%) на 90 млрд евро в 2026-2027 году за счёт собственного бюджета. Такое решение было принято на саммите стран-членов Евросоюза. Ванин указал на то, что Европа уже обокрала Россию.
«В судах можно оспорить возврат с вероятностью в 100%. Все потому, что часть средств уже похищена, а именно проценты от активов, которые тоже являются собственностью Российской Федерации. А что касается заморозки, то она тоже нанесла ущерб России. Однако оспорить это можно будет только тогда, когда нам вернут право защищать свои интересы за рубежом, а его пока нет. Внутри России такие судебные решения могут и должны быть вынесены. Я уже много лет выступаю за то, что необходимо оспаривать эти решения в отношении российской суверенной собственности. Другие государства такие иски подавали и выигрывали», — отметил он.
Ранее Ванин объяснил НСН, как заставить Европу вернуть деньги Центробанку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
- «Победа закона»: В Европе оценили отказ от конфискации российских активов
- Трамп допустил возможность войны США с Венесуэлой
- Убрать Орбана? Как ЕС отомстит Венгрии за отказ выдать Украине кредит
- Центробанк понизил ключевую ставку до 16%
- Путин заявил, что при повышении трудовых доходов льготы снижаться не должны
- Путин «по секрету» рассказал про приближающуюся комету
- Россиянам объяснили, как вернуть деньги за покупки ребенка в интернете
- «Вернем на 100%»: Почему Европе не удастся забрать российские активы себе
- Путин подтвердил, что иногда ездит по Москве инкогнито без сопровождения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru