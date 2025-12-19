Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
Обязательного распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет, вопрос лишь в отработке по специальности, заявил президент России Владимир Путин.
Президент не считает избыточными новые требования к выпускникам медвузов об обязательной отработке в системе ОМС.
«Если человек учится на бесплатной форме, то должен отработать определенное время врачом по распределению. Если не хочет отрабатывать, то он может учиться на платной основе», — отметил российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Кроме того, Путин не исключил в будущем отмены обязательной отработки для выпускников медвузов.
Российский лидер также отметил, что пока не видит необходимости распространять обязательную отработку на студентов педагогических вузов.
«Всех напугали обязательными отработками — на студентов педвузов это не распространяется, такой необходимости пока нет», — сказал президент.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что студентам педвузов следует давать возможность отработки после обучения за счет государства, но это нужно делать без помощи жестких мер, в противном случает такое может отпугнуть абитуриентов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru