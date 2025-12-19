Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с перебоями в водоснабжении Донбасса будет решена, когда территория за Славянском будет взята под контроль российскими войсками.

«Основная система водоснабжения находится за Славянском, на территории, которую до сих пор контролирует противник. Проблема с водоснабжением может быть кардинально решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем российских войск. Есть возможности строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных территориях, бурения и так далее. Один водовод построен, сейчас рассматривается возможность строительства еще одного водовода», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что одна из важнейших задач, связанных с водоснабжением региона, — сокращение водопотерь.