Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема с перебоями в водоснабжении Донбасса будет решена, когда территория за Славянском будет взята под контроль российскими войсками.
«Основная система водоснабжения находится за Славянском, на территории, которую до сих пор контролирует противник. Проблема с водоснабжением может быть кардинально решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем российских войск. Есть возможности строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных территориях, бурения и так далее. Один водовод построен, сейчас рассматривается возможность строительства еще одного водовода», — сказал глава государства.
Российский лидер добавил, что одна из важнейших задач, связанных с водоснабжением региона, — сокращение водопотерь.
«Одна из ключевых проблем, которая досталась из прошлого, — это водопотери. Потому что потери воды в действующих трубопроводных системах до недавнего времени составляли 68%. Сейчас они уменьшились примерно до 50%. Я, безусловно, обсуждал эти вопросы с членами правительства, с руководством региона, но оказалось, что закрывать вопросы, связанные с водными потерями, — это означает привести в нормативное состояние всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимание десятилетиями, там все развалилось. Чтобы привести ее в нормативное состояние, свести к нулю водопотери, денег нужно потратить столько же, сколько стоит строительство еще одного водовода. Мы будем делать все для того, чтобы решить эту проблему как можно быстрее», — подчеркнул президент.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освободить Славянск и восстановить канал «Северский Донец — Донбасс» необходимо для полноценного обеспечения региона водой. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
- Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
- Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли
- Путин назвал Рютте эффективным политиком на посту премьер-министра
- Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
- Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции
- Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции
- Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
- Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России
- Россиянам рассказали, как правильно утилизировать батарейки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru