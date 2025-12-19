Россиянам рассказали, как правильно утилизировать батарейки
Выбрасывать использованные батарейки в обычный мусорный бак не следует. Об этом RT заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он указал, что батарейки являются опасными отходами, для которых «предусмотрен отдельный сбор и передача на утилизацию», поэтму лучше сдать их в специальные пункты приёма.
Эксперт отметил, что тип батарейки или аккумулятора роли не играет. Также он напомнил, что за неправильное обращение с такими отходами предусмотрено наказание.
«Если батарейки выбросить вместе с обычным мусором, это могут расценить как нарушение правил обращения с отходами... По этой статье предусмотрен штраф от двух до трёх тысяч рублей. При повторном нарушении... до пяти тысяч рублей», — заключил Бондарь.
Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что россиян могут оштрафовать за выброс ноутбука в обычный мусорный контейнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
