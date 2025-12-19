Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции

Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет уважать Россию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«Будут ли новые военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, соблюдать наши интересны, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши, если не будете нас надувать», - ответил президент на вопрос журналиста BBC.

Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России

При этом Путин припомнил ложные обещания западных коллег о том, что НАТО не будет расширяться на Восток, однако и с этим, по его словам, Россию «кинули» и пренебрегли ее интересами в сфере безопасности.

Президент РФ подчеркнул, что Россия готова работать и с Великобританией, и с США, но на равных. По его словам, от этого выиграют все.

Ранее Путин заявил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в противостоянии с Украиной, поскольку не Москва начала конфликт с Киевом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаПресс-конференция Путина

Горячие новости

Все новости

партнеры