Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции

Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет уважать Россию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«Будут ли новые военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, соблюдать наши интересны, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши, если не будете нас надувать», - ответил президент на вопрос журналиста BBC.