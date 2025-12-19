Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции
Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет уважать Россию. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
«Будут ли новые военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, соблюдать наши интересны, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши, если не будете нас надувать», - ответил президент на вопрос журналиста BBC.
При этом Путин припомнил ложные обещания западных коллег о том, что НАТО не будет расширяться на Восток, однако и с этим, по его словам, Россию «кинули» и пренебрегли ее интересами в сфере безопасности.
Президент РФ подчеркнул, что Россия готова работать и с Великобританией, и с США, но на равных. По его словам, от этого выиграют все.
Ранее Путин заявил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в противостоянии с Украиной, поскольку не Москва начала конфликт с Киевом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
- Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
- Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли
- Путин назвал Рютте эффективным политиком на посту премьер-министра
- Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
- Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции
- Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции
- Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
- Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России
- Россиянам рассказали, как правильно утилизировать батарейки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru