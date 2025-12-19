Запретить выезд из России могут из-за долга, в том числе по алиментам, в десять тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Общественного совета при ФССП России Владимира Гуреева. Соловьев заметил, что есть и другие задолженности, которые не позволят выехать из страны.

«Установленные пороговые суммы в 10 тысяч рублей для социально значимых обязательств– алименты, но не только. Это еще и возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного и морального вреда от преступлений. Все эти суммы налагаются в судебном порядке. Если человек не исполняет обязательств, приставы налагают соответствующие ограничения. Также есть пороговая сумма в 30 тысяч рублей для всех остальных задолженностей по кредитам, займам, налогам, штрафам ГИБДД, по коммунальным услугам и прочим денежным обязательствам. До 1 декабря все должны оплатить имущественные налоги. Если кто-то этого не сделал в установленный срок, и сумма превышает пороговые 30 тысяч рублей – лучше до путешествия все оплатить», - заявил он.