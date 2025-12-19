Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
Иван Соловьев объяснил НСН, почему, узнав о задолженности в аэропорту, быстро решить вопрос на месте не получится.
Задолженность по кредиту, налогам и штрафам ГИБДД, превышающая 30 тысяч рублей, приведет к запрету выезда за границу, и важно решать долговой вопрос еще до прибытия в аэропорт, сообщил в беседе с НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Запретить выезд из России могут из-за долга, в том числе по алиментам, в десять тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Общественного совета при ФССП России Владимира Гуреева. Соловьев заметил, что есть и другие задолженности, которые не позволят выехать из страны.
«Установленные пороговые суммы в 10 тысяч рублей для социально значимых обязательств– алименты, но не только. Это еще и возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного и морального вреда от преступлений. Все эти суммы налагаются в судебном порядке. Если человек не исполняет обязательств, приставы налагают соответствующие ограничения. Также есть пороговая сумма в 30 тысяч рублей для всех остальных задолженностей по кредитам, займам, налогам, штрафам ГИБДД, по коммунальным услугам и прочим денежным обязательствам. До 1 декабря все должны оплатить имущественные налоги. Если кто-то этого не сделал в установленный срок, и сумма превышает пороговые 30 тысяч рублей – лучше до путешествия все оплатить», - заявил он.
По словам собеседника НСН, любые задолженности следует погашать заранее, поскольку быстро решить этот вопрос в аэропорту или на вокзале не получится.
«Есть база Федеральной службы судебных приставов. Можно проверить, есть ли вы в базе или нет и загодя решить все проблемы. Если человек приехал в аэропорт или на вокзал, ему озвучили, что у него стоит запрет на выезд, оплатить задолженность на месте не получится. В этом случае поездку придется откладывать и все оплачивать. После оплаты своему приставу-исполнителю, который ведет исполнительное производство, нужно предоставить соответствующие платежки. Он будет вносить изменения в базу. Базы обновляются не каждые два часа, на это могут уйти сутки, двое. С погашенной платежкой никто не выпустит через границу. Поэтому лучше загодя оценивать все риски и планировать. На границе быстро решить вопрос не получится», - объяснил Соловьев.
Ранее сообщалось, что долги россиян по налогам за 9 месяцев 2025 года достигли 3,26 триллиона рублей, что на 20% больше аналогичного показателя 2024 года. Эксперты объясняют это комплексом причин, среди которых не только экономические условия, но и политика регуляторов. Уточняется, что налоговая служба стала работать эффективнее, лучше выявляя нарушения, передает «Радиоточка НСН».
