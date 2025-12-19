«Что он несёт?»: Путин указал Рютте на абсурдность его слов о подготовке войне с Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что лично знает генсека НАТО Марка Рютте и назвал его «умным человеком», однако не понимает слов о стремлении России к ведению войны альянсом.
«Умный человек, я знаю, умный, системный, эффективный премьер-министр был. Мне так и хочется спросить: "Ну что ты говоришь про войну с РФ? Ну читать-то умеешь?"», — сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Глава государства порекомендовал генсеку НАТО прочитать новую стратегию нацбезопасности США, подчеркнув, что Вашингтон являются создателем, ключевым игроком и спонсором альянса.
Президент указал, что не только генсек НАТО, но и другие европейские чиновники должны «внимательнее относиться к своим обязанностям».
Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Дешевле не будет»: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья
- Путин пообещал уничтожить все, что попытается заблокировать Калининградскую область
- Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
- Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
- Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли
- «Что он несёт?»: Путин указал Рютте на абсурдность его слов о подготовке войне с Россией
- Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
- Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции
- Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции
- Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru