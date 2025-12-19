«Что он несёт?»: Путин указал Рютте на абсурдность его слов о подготовке войне с Россией

«Умный человек, я знаю, умный, системный, эффективный премьер-министр был. Мне так и хочется спросить: "Ну что ты говоришь про войну с РФ? Ну читать-то умеешь?"», — сказал президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Глава государства порекомендовал генсеку НАТО прочитать новую стратегию нацбезопасности США, подчеркнув, что Вашингтон являются создателем, ключевым игроком и спонсором альянса.

Президент указал, что не только генсек НАТО, но и другие европейские чиновники должны «внимательнее относиться к своим обязанностям».

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

