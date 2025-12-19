Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
Власти Киева утвердили решение о демонтаже памятников и мемориальных объектов, которые связаны с русской и советской историей. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что в список попали 15 объектов. В их числе памятники поэтессе Анне Ахматовой, писателю Михаилу Булгакову и композитору Михаилу Глинке, знак «Киев — город-герой» с красной звездой и другие.
Кроме того, в перечне указан памятник воинам-освободителям в Печерском районе, однако сносить его не будут, но изменят. В частности, надписи на нём переведут на украинский язык.
Ранее экс-министр культуры Эстонии Яак Аллик раскритиковал практику демонтажа памятников, посвящённых участникам Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
