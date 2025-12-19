Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России

Российский лидер отметил, что российско-китайское партнерство продолжает расширяться.

«Эти отношения развиваются, переходят в самые различные области и, что меня очень радует, в области высокотехнологичного производства, науки, образования, гуманитарных связей, исследования космического пространства. Особый показатель доверия между нашими странами – сотрудничество в военной области, регулярные совместные учения. Как я не раз говорил, российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире», – подчеркнул Путин.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в московском Гостином дворе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин – умные люди, играть с ними нельзя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

