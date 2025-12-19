Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал главу Китая Си Цзиньпина своим надежным другом и стабильным партнером России.
«Я оцениваю Си Цзиньпина как своего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. Это самая главная основа развития наших отношений. Они развиваются последовательно. Конечно, важны договоры и установление стратегического партнерства, но самое главное – практика реальной совместной работы по всем направлениям. Оборот около $240-250 млрд. Это меньше, чем с вместе взятыми странами Евросоюза, но Россия находится на первом месте среди европейских стран по сотрудничеству с Китаем», – заявил глава государства.
Российский лидер отметил, что российско-китайское партнерство продолжает расширяться.
«Эти отношения развиваются, переходят в самые различные области и, что меня очень радует, в области высокотехнологичного производства, науки, образования, гуманитарных связей, исследования космического пространства. Особый показатель доверия между нашими странами – сотрудничество в военной области, регулярные совместные учения. Как я не раз говорил, российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире», – подчеркнул Путин.
Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в московском Гостином дворе.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин – умные люди, играть с ними нельзя. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
