Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли
Президент России Владимир Путин попросил правительство прекратить продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья.
Напомним, что мораторий был введён постановлением Правительства РФ № 326 от 18 марта 2024 г. и продлён до 31 декабря 2025 г. Он позволяет застройщикам не платить неустойки, штрафы и пени за задержку сдачи домов по договорам долевого участия (ДДУ). С 1 января 2026 года он будет отменён, и теперь застройщики снова будут нести полную ответственность за сорванные сроки сдачи жилья.
Путин также напомнил о возможности использования семейной ипотеки для приобретения жилья на вторичном рынке в тех регионах, где не строится новое.
«Надо очень внимательно относиться к выбору объекта. 800 с лишним городов уже включены в этот список. Если ваш город не включен — мы это сделаем», — пообещал президент, отвечая на вопрос о недоступности семейной ипотеки в малых городах во время «Итогов года».
Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru