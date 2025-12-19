Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли

Напомним, что мораторий был введён постановлением Правительства РФ № 326 от 18 марта 2024 г. и продлён до 31 декабря 2025 г. Он позволяет застройщикам не платить неустойки, штрафы и пени за задержку сдачи домов по договорам долевого участия (ДДУ). С 1 января 2026 года он будет отменён, и теперь застройщики снова будут нести полную ответственность за сорванные сроки сдачи жилья.

Путин также напомнил о возможности использования семейной ипотеки для приобретения жилья на вторичном рынке в тех регионах, где не строится новое.



«Надо очень внимательно относиться к выбору объекта. 800 с лишним городов уже включены в этот список. Если ваш город не включен — мы это сделаем», — пообещал президент, отвечая на вопрос о недоступности семейной ипотеки в малых городах во время «Итогов года».

Прямая линия и пресс-конференция президента — программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

