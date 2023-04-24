«Ведите себя прилично»: Лавров выступил на заседании Совбеза ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 24 апреля, открыл заседание Совбеза ООН. Во время приветственного слова он посоветовал "Западному меньшинству" вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. По его словам, Соединённые Штаты разрушают глобализацию, которую превозносили как высшее благо всего человечества, а основные силы США и их союзники бросили на подрыв многосторонности в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Российский дипломат также заявил, что Запад говорит от имени всего человечества, навязывая понятия «демократии» другим странам, зачастую путем переворотов и дестабилизации ситуаций в ряде стран, в частности, как на Украине.

Сейчас, по его словам, мир подошёл к более опасной черте, чем во времена холодной войны.

