«Ведите себя прилично»: Лавров выступил на заседании Совбеза ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН и сделал ряд ярких заявлений.
Глава российского МИД Сергей Лавров в понедельник, 24 апреля, открыл заседание Совбеза ООН. Во время приветственного слова он посоветовал "Западному меньшинству" вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. По его словам, Соединённые Штаты разрушают глобализацию, которую превозносили как высшее благо всего человечества, а основные силы США и их союзники бросили на подрыв многосторонности в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Российский дипломат также заявил, что Запад говорит от имени всего человечества, навязывая понятия «демократии» другим странам, зачастую путем переворотов и дестабилизации ситуаций в ряде стран, в частности, как на Украине.
Сейчас, по его словам, мир подошёл к более опасной черте, чем во времена холодной войны.
Сергей Лавров ближайшие два дня глава будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Основная тема обсуждений – эффективная многосторонность и защита принципов устава ООН.
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Министр иностранных дел РФ предложил увеличить количество членов Совета безопасности ООН, включив в него азиатские и африканские страны. Он отметил, что на сегодняшний день в Совбезе ООН Запад представлен «слишком уж сильно». По словам главы внешнеполитического ведомства России, ООН в кризисе из-за попыток изменить навязанные правила.
Лавров призвал государства-члены ООН задействовать весь арсенал дипломатических инструментов, которые предоставляет Устав международной организации, для мирного урегулирования мировых конфликтов. Он предложил свое посредничество в разрешении разногласий для обеспечения мира.
УКРАИНСКИЙ РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС
Министр иностранных дел РФ заявил о том, что нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста. По его словам, киевский режим не может восприниматься как представляющий жителей территорий, отказавшихся принять госпереворот 2014 года.
Лавров отметил слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что обвинения России в начале спецоперации безо всяких причин – чудовищная ложь.
«Мы честно сказали, за что и за кого воюем», - подчеркнул дипломат.
КОМПЕНСИРУЙТЕ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Соединённые Штаты отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что журналисты едут освещать не американскую жизнь и выборы, хотя тоже имеют на это право, а едут в рамках работы делегации от России, поэтому США обязаны выдать визы российским журналистам.
Глава российского МИД во время выступления прокомментировал невыдачу виз журналистам из России.
«Хочу обратиться ко всем журналистам, которые сейчас освещают наше заседание. Ваших коллег из российских СМИ сюда не пустили. Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолет взлетел. Прошу вас компенсировать отсутствие российских СМИ и в своих репортажах передать «всемирной аудитории полную многосторонность суждений и оценок», - заявил Лавров.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США «безотлагательно» выдать визы дипломатам и журналистам из России. Такое поведение он назвал невыполнением обязательств со стороны Вашингтона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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