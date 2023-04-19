МИД: США обязаны выдать визы российским журналистам на фоне участия Лаврова в СБ ООН
США обязаны выдать визы журналистам РФ для освещения участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в работе СБ ООН, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что журналисты едут освещать не американскую жизнь и выборы, хотя тоже имеют на это право, а едут в рамках работы делегации от России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и делегация РФ не получили визы США для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Об этом 12 апреля заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США «безотлагательно» выдать визы дипломатам и журналистам из России. Такое поведение он назвал невыполнением обязательств со стороны Вашингтона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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