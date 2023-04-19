МИД: США обязаны выдать визы российским журналистам на фоне участия Лаврова в СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и делегация РФ не получили визы США для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Об этом 12 апреля заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США «безотлагательно» выдать визы дипломатам и журналистам из России. Такое поведение он назвал невыполнением обязательств со стороны Вашингтона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

