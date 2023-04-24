Лавров: ООН и ее устав представляют угрозу амбициям США
ООН и ее Устав представляют угрозу амбициям Соединенных Штатов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.
Он напомнил, что бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил экс-президенту Джорджу Бушу-старшему о том, что «главная угроза НАТО – это ОБСЕ».
Ранее, 24 апреля, Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН. Так, 24 и 25 апреля глава российского МИД будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности. Они будут посвящены темам защиты принципов устава ООН, а также ближневосточному урегулированию, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Три человека пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Иерусалиме
- Лавров заявил, что мир подошел к опасной черте
- Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Эстонии Каллас
- Лавров: ООН и ее устав представляют угрозу амбициям США
- ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших оружие у военных
- Экс-советник Кучмы: Украина потеряет Славянск и Краматорск после падения Артемовска
- Вучич обвинил Запад в десятилетнем обмане Сербии
- Глава МИД РФ Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
- Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
- СМИ: ЕС захотел вывести четыре государства из зоны влияния России и Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru