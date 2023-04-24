Лавров: ООН и ее устав представляют угрозу амбициям США

Он напомнил, что бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил экс-президенту Джорджу Бушу-старшему о том, что «главная угроза НАТО – это ОБСЕ».



Ранее, 24 апреля, Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН. Так, 24 и 25 апреля глава российского МИД будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности. Они будут посвящены темам защиты принципов устава ООН, а также ближневосточному урегулированию, сообщает «Радиоточка НСН».

