Лавров: ООН и ее устав представляют угрозу амбициям США

ООН и ее Устав представляют угрозу амбициям Соединенных Штатов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

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Он напомнил, что бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил экс-президенту Джорджу Бушу-старшему о том, что «главная угроза НАТО – это ОБСЕ».

Ранее, 24 апреля, Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН. Так, 24 и 25 апреля глава российского МИД будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности. Они будут посвящены темам защиты принципов устава ООН, а также ближневосточному урегулированию, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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