Лавров: Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине
В интересах России завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с бразильским коллегой Мауро Виейрой.
Лавров напомнил, что РФ неоднократно объясняла причины начала конфликта и цели которые преследует Москва.
По его словам, решать подобные проблемы необходимо на основании долгосрочных договоренностей. Сиюминутные решения не помогут выйти из кризиса, уверен глава российского МИД.
Лавров считает, что договоренность об окончании конфликта должна опираться на принцип многосторонности. Необходимо учитывать интересы всех участников, подчеркнул дипломат.
Мирных переговоров по Украине в 2023 году не будет, пишет The Washington Post. Газета сослалась на обнародованные в Сети документы Пентагона, передает «Радиоточка НСН».
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