Лавров: США струсили, отказав российским журналистам в визах
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ США выдать визы российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Видео с заявлением главы МИД разместила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По словам Лаврова, отказом в выдаче виз Соединенные Штаты продемонстрировали, чего стоят их слова о защите свободы слова.
«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», - цитирует министра газета «Известия».
Отказ в выдаче виз глава внешнеполитического ведомства объяснил трусостью Вашингтона. При этом он отметил, что США называют себя самой сильной, справедливой и свободной страной.
На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто глава МИД РФ заявил, что США способны обмануть в любой момент, сообщает «Радиоточка НСН».
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