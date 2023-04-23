Лавров: США струсили, отказав российским журналистам в визах

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ США выдать визы российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Видео с заявлением главы МИД разместила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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По словам Лаврова, отказом в выдаче виз Соединенные Штаты продемонстрировали, чего стоят их слова о защите свободы слова.

«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», - цитирует министра газета «Известия».

Отказ в выдаче виз глава внешнеполитического ведомства объяснил трусостью Вашингтона. При этом он отметил, что США называют себя самой сильной, справедливой и свободной страной.

На пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто глава МИД РФ заявил, что США способны обмануть в любой момент, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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