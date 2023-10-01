Британия намекнула на отправку своего флота в Черное море

Лондон изучает, какую роль британский флот способен сыграть в защите коммерческих судов от России в Черном море, сообщил Telegraph министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Британские власти намекнули на отправку своего флота в Черное море, поскольку намерены защищать Киев от якобы России в Черном море. По данным издания, заявление Шаппса означает изменение подхода властей к публичному обсуждению своего участия в конфликте.

Ранее сообщалось, что Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореУкраинаВеликобритания

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