Британские власти намекнули на отправку своего флота в Черное море, поскольку намерены защищать Киев от якобы России в Черном море. По данным издания, заявление Шаппса означает изменение подхода властей к публичному обсуждению своего участия в конфликте.

Ранее сообщалось, что Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

