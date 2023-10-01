Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ
1 октября 202302:41
Лондон разместит свои войска на Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.
По его словам, британские военные планируют заняться обучением украинских бойцов. Кроме того, он выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.
Ранее глава Минобороны Великобритании пообещал Украине дальнейшую военную поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru