Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ

Лондон разместит свои войска на Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

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По его словам, британские военные планируют заняться обучением украинских бойцов. Кроме того, он выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.

Ранее глава Минобороны Великобритании пообещал Украине дальнейшую военную поддержку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@GrantShapps
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобритания

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