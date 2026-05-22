Политолог усомнился, что провинция Альберта сможет отделиться от Канады
Власти Канады не будут против проведения референдума в провинции Альберта, если он будет законным, сказал НСН Артур Демчук.
Референдум в канадской провинции Альберта по вопросу отделения от страны вполне реален, однако вряд ли большинство жителей провинции поддержат это решение. Об этом НСН заявил завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской Академии наук Артур Демчук.
Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит ранее сообщила, что 19 октября состоится референдум по вопросу отделения региона от Канады. Видеообращение опубликовала Канадская телерадиовещательная корпорация. Демчук заявил, что вряд ли большинство жителей провинции Альберта поддержат отделение от Канады, но референдум может стать рычагом давления на федеральные власти.
«Референдум вполне реален, и правительство в провинции Альберта, и сторонники референдума считают, что его надо провести. Нельзя препятствовать волеизъявлению граждан. Но все опросы общественного мнения показывают, что вряд ли сторонники независимости добьются успеха, потому что большая часть населения настроена на то, чтобы оставаться в составе Канады. Другое дело, что этот референдум можно использовать как рычаг воздействия на федеральное правительство. Это может быть способом показать, что жители провинции недовольны тем, как федеральное правительство учитывает их интересы, попытаться добиться новых договоренностей с центральным правительством, чтобы Альберта получила такие же особые условия, как у провинции Квебек, чтобы принятие решений по большему количеству вопросов переводилось с федерального на провинциальный уровень», — сказал Демчук.
Собеседник НСН добавил, что вряд ли власти Канады будут препятствовать проведению референдума, не стоит ждать здесь и американского влияния.
«Думаю, что власти Канады допустят проведение референдума, если все будет сделано абсолютно по закону, в соответствии с федеральным и провинциальным законодательством. Кроме того, я не думаю, что здесь будет какое-то американское влияние, потому что подавляющее большинство канадцев резко отнеслось к желанию Трампа сделать Канаду 51-м штатом. Какое-то движение за присоединение провинции Альберта к США вряд ли можно ожидать», — подытожил он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что превращению Канады в 51-й штат США мешают исторические и политические факторы. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
