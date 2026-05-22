Путин сообщил о шести погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике погибли шесть человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» он добавил, что разбор завалов ещё продолжается, но уже известно, что ещё 39 человек пострадали, а 15 числятся пропавшими без вести.

«Безусловно, сделаем всё, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Канал главы ЛНР Леонида Пасечника в Max
