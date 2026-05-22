Путин сообщил о шести погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской народной республике погибли шесть человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» он добавил, что разбор завалов ещё продолжается, но уже известно, что ещё 39 человек пострадали, а 15 числятся пропавшими без вести.
«Безусловно, сделаем всё, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших», - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Институт философии РАН подтвердил информацию об обысках и уголовном деле
- От «мерзости» до «зависти»: Почему на самом деле поругались Певцов и Киркоров
- Минюст РФ обновил реестр иноагентов
- Путин сообщил о шести погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
- Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР
- Рубио: США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании
- Переводчики и продажи: В SuperJob назвали вакансии со знанием восточных языков
- Шило на мыло: В новой песне «Ленинграда» уловили нотки «Ласкового мая»
- Демократичная Анапа? За сколько можно отдохнуть на Черном море этим летом
- Политолог усомнился, что провинция Альберта сможет отделиться от Канады