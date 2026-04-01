Коалиция стран обсудит санкции против Ирана из-за Ормузского пролива

Коалиция из 35 стран во главе с Великобританией намерена рассмотреть возможность введения экономических санкций против Ирана в случае провала дипломатических усилий по разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, на первом этапе участники сосредоточатся на дипломатии и координации действий с государствами, поддерживающими контакты с Тегераном. Если эти меры не дадут результата, коалиция может перейти к обсуждению ограничений, затрагивающих нефтяную и судоходную отрасли Ирана.