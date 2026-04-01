Коалиция стран обсудит санкции против Ирана из-за Ормузского пролива
Коалиция из 35 стран во главе с Великобританией намерена рассмотреть возможность введения экономических санкций против Ирана в случае провала дипломатических усилий по разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, на первом этапе участники сосредоточатся на дипломатии и координации действий с государствами, поддерживающими контакты с Тегераном. Если эти меры не дадут результата, коалиция может перейти к обсуждению ограничений, затрагивающих нефтяную и судоходную отрасли Ирана.
Вопрос о возможных военных мерах будет рассматриваться только после этого этапа и в случае дальнейшей эскалации ситуации, отмечает Bloomberg.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон организует встречу глав внешнеполитических ведомств 35 стран для обсуждения ситуации вокруг Ормузского пролива. По информации источников РИА Новости, совещание запланировано на четверг и пройдет в онлайн-формате, передает «Радиоточка НСН».
