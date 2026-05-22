От «мерзости» до «зависти»: Почему на самом деле поругались Певцов и Киркоров
Конфликт между Дмитрием Певцовым и Филиппом Киркоровым разгорелся из-за резкой критики спектакля «Гамлет», но обнажил более личные претензии народных артистов друг к другу.
Постановка «Гамлета» в МХТ им. Чехова с участием Юры Борисова стала смелым событием в театральном мире, но обнажила не только закулисные разногласия в профессиональном сообществе, но и неожиданные межличностные конфликты.
Триггером для резонансного обсуждения стало заявление народного артиста России и худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который буквально назвал «театральной катастрофой» спектакль МХТ им. Чехова «Гамлет» в постановке режиссера Андрея Гончарова. Кто-то из театральной среды согласился с Меньшиковым, призвав так или иначе контролировать молодых режиссеров и их творчество, кто-то же отказался ругать «нетипичного» Гамлета.
Но самым громким ответом на дискуссию стала заочная перепалка народного артиста России, первого зампреда комитета Госдумы по культуре Дмитрия Певцова и народного артиста России Филиппа Киркорова.
ГАМЛЕТ, ПЕВЦОВ И «ЗАВИСТЬ»
Так, Певцов, комментируя заявление Меньшикова, довольно сдержанно заявил НСН, что в цензуре сегодня нуждается любой спектакль. Он признался, что не смотрел «спорного» Гамлета, но подчеркнул, что перепродажа билетов на «Гамлета» за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, ничего не говорит о качестве спектакля.
«Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже. Так что цена билетов ни о чем не говорит», - отметил он.
Более «лестных» комментариев по поводу спектакля он не давал, при этом невзначай заметил, что не заинтересовался шумихой вокруг нового спектакля МХТ и пока смотреть его не планирует.
Что именно задело в этой оценке Филиппа Киркорова, не очень понятно, но позднее он заявил спецкору НСН, что Дмитрий Певцов завидует Юре Борисову из-за того, что тот является номером один. Также Киркоров осудил депутата за вынос своего мнения в общественное пространство.
«Хочу присоединиться к словам Константина Райкина, который очень правильно сказал; "Если что-то кому-то не нравится в постановке или творчестве коллег, необязательно это выносить на всеобщее обозрение". Возьми телефон, напиши СМС, позвони, встреться, набей морду в конце концов! Зачем устраивать то, что сделал Певцов? Я видел его безобразное, кляузное обращение в отношении спектакля! Наверное, у Певцова, как у сбитого летчика, сыграла зависть к Юре Борисову, который сегодня звезда номер один. Зависть, чистой воды зависть! Вечно Певцову все поперек горла — будь то Киркоров или Борисов», — сказал он, добавив, пару неприятных характеристик.
На следующее утро Певцов в интервью НСН заявил, что не собирается отвечать на обвинения певца Филиппа Киркорова в связи со спектаклем «Гамлет».
«Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно не интересно, что этот человек обо мне говорит. Я не знаю, кто такой Юра Борисов. Комментировать что-либо - это значит еще раз раздувать ситуацию вокруг мыльного пузыря», - подчеркнул депутат.
ЮБИЛЕЙ, КИРКОРОВ И «МЕРЗОСТЬ»
Между тем, СМИ сразу же заподозрили Певцова в лукавстве. Филиппа он, конечно, прекрасно знает. И на самом деле стороны конфликта питают друг к другу более «глубокие» чувства, связанные с личной неприязнью и разным отношением к искусству в принципе. Еще в 2022 году у них случился серьезный конфликт на этой почве, а Киркорову даже пришлось извиняться и отвечать на претензии в суде (хоть и не со стороны Певцова).
30 апреля 2022 года Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. В честь юбилея артист устроил масштабное шоу. Во время номера «Мария Магдалена» на сцене появился большой крест с «распятой» на нем актрисой, Киркоров встал на него и исполнил песню. Представители православного движения «Царьград» потребовали возбудить уголовное дело против артиста за оскорбление чувств верующих.
Тогда Певцов назвал «абсолютно сатанинской историей» юбилейный концерт музыканта (движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов).
«Никакого отношения к душе, любви, радости, вообще – к искусству, это не имеет». И кто-то еще покупает на него билеты…», - посетовал депутат.
Скандальный концерт Киркорова проходил в Кремле, после этого общественники ряда регионов призывали прекратить концерты исполнителя. Тогда начались отмены его концертов: в Ставрополе, Пятигорске, Майкопе и в Анапе. Жители Ялты тогда подписывали целую петицию.
«Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде», - написал Певцов в Telegram.
После этого Филипп Киркоров извинился за танцы на кресте на своем юбилейном концерте. По словам артиста, номер «Мария Магдалена» посвящен матери, которая ушла из жизни в день его рождения.
«Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Всё, что происходило на сцене - исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!» - написал певец в соцсетях.
Позднее стало известно, что он выиграл суд у православных активистов. Активисты усмотрели в номере богохульство и потребовали у Киркорова компенсацию в один млн рублей. Позже они заявили, что будет достаточно извинений и одного символического рубля.
Кто же мог подумать, что «Гамлет» с Юрой Борисовым всколыхнет былые обиды двух культурных деятелей...
