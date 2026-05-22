ГАМЛЕТ, ПЕВЦОВ И «ЗАВИСТЬ»

Так, Певцов, комментируя заявление Меньшикова, довольно сдержанно заявил НСН, что в цензуре сегодня нуждается любой спектакль. Он признался, что не смотрел «спорного» Гамлета, но подчеркнул, что перепродажа билетов на «Гамлета» за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, ничего не говорит о качестве спектакля.

«Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже. Так что цена билетов ни о чем не говорит», - отметил он.

Более «лестных» комментариев по поводу спектакля он не давал, при этом невзначай заметил, что не заинтересовался шумихой вокруг нового спектакля МХТ и пока смотреть его не планирует.

Что именно задело в этой оценке Филиппа Киркорова, не очень понятно, но позднее он заявил спецкору НСН, что Дмитрий Певцов завидует Юре Борисову из-за того, что тот является номером один. Также Киркоров осудил депутата за вынос своего мнения в общественное пространство.

«Хочу присоединиться к словам Константина Райкина, который очень правильно сказал; "Если что-то кому-то не нравится в постановке или творчестве коллег, необязательно это выносить на всеобщее обозрение". Возьми телефон, напиши СМС, позвони, встреться, набей морду в конце концов! Зачем устраивать то, что сделал Певцов? Я видел его безобразное, кляузное обращение в отношении спектакля! Наверное, у Певцова, как у сбитого летчика, сыграла зависть к Юре Борисову, который сегодня звезда номер один. Зависть, чистой воды зависть! Вечно Певцову все поперек горла — будь то Киркоров или Борисов», — сказал он, добавив, пару неприятных характеристик.

На следующее утро Певцов в интервью НСН заявил, что не собирается отвечать на обвинения певца Филиппа Киркорова в связи со спектаклем «Гамлет».

«Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно не интересно, что этот человек обо мне говорит. Я не знаю, кто такой Юра Борисов. Комментировать что-либо - это значит еще раз раздувать ситуацию вокруг мыльного пузыря», - подчеркнул депутат.