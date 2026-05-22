Минюст РФ обновил реестр иноагентов
Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов, включив в него журналиста и правозащитник Станислава Дмитриевского. Об этом сообщает RT.
Также в список попали активистка из республики Саха Вилюя Чойнова, журналистка Ольга Орлова.
В ведомстве указали, что указанные лица распространяли фейки о властях РФ и российской армии, принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в России организаций.
Отмечается, что по аналогичным причинам в перечень иноагентов внесли проект «После», который, помимо прочего, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
Ранее российский Минюст включил в список иноагентов философа Михаила Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
